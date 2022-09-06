Toklu Ve Gürhan’dan Yurt Zirvesi

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ile AK Parti Alanya İlçe Teşkilatında bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Alanya’ya yaptığı yatırımların değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda yeni dönemde Alanya’da planlanan yatırımlar ve yurtlarla ilgili istişareler gerçekleşti. Alanya’nın öğrenciler için gerek kültürüyle gerekse doğası ile bir cazibe merkezi haline geldiğini söyleyen Toklu, öğrencilerin kalacak yer sorununu ortadan kaldırmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

BAKANLIK ALANYA İÇİN DEVREYE GİRDİ

Toklu, öğrencilerin daha kaliteli eğitim alabilmeleri ve 5 yıldızlı bir otel konforunda konaklama sağlayabilmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Alanya’da, Alaaddin Keykubat Üniversitesi yerleşkesi içerisine yapılan yeni KYK yurdu ile öğrencilerin kendilerini evlerindeymiş gibi hissedeceğini söyledi. Başka Toklu “Alanya’mız gün geçtikçe öğrenci kenti haline gelmekte ve bu yönde ki yatırımlarımızı genişletmekteyiz. Kentimizde öğrenci barınma sorununa çözüm olarak yeni yapılan öğrenci yurdumuz ve diğer çözüm önerilerimiz için Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Yavuz Gürhan ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Sayın Emre Kıldırgıcı ile İlçe Başkanlığımızda bir araya geldik. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Alaaddin Keykubat Üniversitesi yerleşkesi içerisine yapılan yeni KYK yurdumuz hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Gençlerimizin en iyi eğitimi alabilmeleri ve en iyi ortamlarda konaklama yapabilmeleri için hem Hükümetimiz hem de bizler de bölgemizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerimize katkı sunacak her yatırım geleceğimize yatırımdır.” ifadelerine yer verdi.