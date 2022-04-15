Toklu: ‘Turizmin Kalbi Alanya’dır’

Başkan Toklu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“ Alanya, sahip olduğu birikim, tarihi zenginliği ile çeşitli kültürlerin kesişme noktası olması yönüyle her milletten insana ev sahipliği yapmaktadır. Alanya, Akdeniz’in sıcak iklimini, uzun sahilleri, tropikal bitki örtüsü, doğa harikası bir şehir olma yönüyle ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri olma özelliğine sahiptir. Alanya’mız da turizmi dört mevsime yaymak, çeşitlendirmek ve geliştirmek bölgemiz adına büyük önem arz ediyor.

‘TANITIMIMIZI EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAK İÇİN ÇABALIYORUZ’

Alanya, gerek coğrafi özellikleriyle bir çok doğa sporuna imkan tanırken, gerek kültürel ve tarihi geçmişiyle birçok tarihsel yapı ve arkeolojik alanlara ev sahipliği yapmaktadır. Bizler Alanya’mızın turizmini geliştirmek, yaymak ve çeşitlendirmek için bu denli önemli coğrafi ve kültürel mirasa sahip olan şehrimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çalışmaktayız. Alanya’mıza gelen turist sayısını ve turizmden elde edilen geliri artırarak, turizm pazarında Alanya’nın daha iyi yerlere gelmesini, turizmden daha çok pay almasını sağlama gayreti içerisindeyiz. Ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli bir görev üstlenen bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm sektörünün gelişmesi sadece Alanya’mızın değil bölgemiz ve ülke ekonomimizin daha ileri seviyelere taşınmasına, refah düzeyinin yükselmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bu vesileyle, turizm çalışanları olmak üzere, tüm turizm camiasının Turizm Haftası’nı kutluyor; verimli bir turizm sezonu geçirilmesini temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.