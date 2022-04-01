Toklu, Servisçi Esnafı İle Kahvaltıda Buluştu
Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Paşa Özkan ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, muhtarlar ile taşımalı eğitim zirvesinde buluştular
Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası Başkanı Paşa Özkan, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu'nun da katılımı ile ALMOS A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve kırsal mahalle muhtarları ile Alanya Öğretmenevi'ndeki kahvaltıda buluştu.
Başkan Paşa Özkan, "Alanya merkezden kırsala kadar servis hizmeti veriyoruz. Taşımalı eğitimde öğrencileri mağdur etmemek için zararına çalışıyoruz. Bize ödenen ücretler akaryakıt ücretlerini zar zor karşılamakta. Bu konuda AK Parti Hükümeti'nden bir iyileştirme talebimiz var. Gelecek yıl içinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa bir planlama yapılmalı. Milli Eğitim Müdürlüğü ile daha fazla iletişim kurulması ve bazı konularda birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Biz öğrencileri mağdur etmek istemiyoruz ama ücretler konusunda da devletimizin bizi mağdur etmemesi en büyük temennimiz" dedi.
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