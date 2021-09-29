Toklu, mahalle başkanları ile bir araya geldi
AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, partisinin mahalle başkanları ile bir araya geldi.
GÜNDEM 29.09.2021, 15:10 Meliha Yılmaz
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, Antalya İl Başkan Yardımcısı ve Alanya Koordinatörü Ömer Akbaş ve Yakup Yazıcı ile birlikte Alanya’da mahalle başkanları ile bir araya geldi. İlçe teşkilatında gerçekleşen toplantılarda mahalle başkanları ile mahallelerde yapılan teşkilat çalışmalarının değerlendirmesi gerçekleşti. Başkan Toklu mahalle başkanlarını tek tek dinleyerek, “Güçlü Mahalle Güçlü Teşkilat için çalışmalarımız mahallelerimizde durmaksızın sürecek. Bütün Mahalle Başkanlarıma, mahallelerinde ki özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.
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