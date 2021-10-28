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Toklu: Gençlerimizin her zaman emrindeyiz

‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ buluşması Mahmutlar mahallesinde yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

GÜNDEM 28.10.2021, 11:33 Meliha Yılmaz
Toklu: Gençlerimizin her zaman emrindeyiz

Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ programı Mahmutlar Mahallesinde geniş bir katılım ile gerçekleşti. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan, İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun’un katılımı ile gerçekleşen buluşma keyifli ve neşeli vakitlere sahne oldu. Buluşmada gündeme dair konular üzerine gençlere bilgi aktaran İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve İlçe Başkanı Mustafa Toklu, gençlerin kendilerine sundukları fikirleri önemsediklerini ve bu konuda kendileriyle fikir alışverişinde bulundukları için gençlere teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’ programlarını İlçe Gençlik Kolları’nın organizesinde her mahallede yapmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Toklu, ‘‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim buluşmamızda sırada ki durağımız Mahmutlar Mahallemizdi. İl Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Taş ve İl Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Ali Bayram Doğan’ın katılımı ile Mahmutlar Mahallemizde yoğun bir katılım ile gerçekleştirdik. Buradan mahalle buluşmamıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan bütün gençlerimize teşekkür ediyorum. Bu güzel buluşmalarımızı her mahallemizde yapmayı hedefliyoruz ve bu tür etkinliklerimizi arttıracağız. Mahmutlarlı gençlerimizle çok keyifli, bol sohbetli bir akşam geçirdik. Gençlerimizin fikirleri ve talepleri bizler için çok önemli. Bizlere sunmuş oldukları her fikir için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Gençlere büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Toklu ‘‘Bu ülkenin yarınları olan genç kardeşlerimize güvenimiz tamdır. Gençlerimiz için bölgemizde ki çalışmalarımız ve yatırımlarımız devam ediyor. Bizler gençlerimizin her daim emrindeyiz. Hangi sıkıntıları olursa olsun 7/24 yanlarındayız.’’ ifadelerine yer verdi.

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