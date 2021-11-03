Toklu, Bakan Çavuşoğlu ile bir arada

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara’ya giden Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette Alanya’ya yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ve projelerle alakalı istişarelerde bulunan Başkan Toklu ve Bakan Çavuşoğlu, teşkilat çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulundular. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Toklu;

‘‘Bugün Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu makamında ziyaret ederek hükümetimizin Alanya’mıza yapmış olduğu mevcut yatırımların tek tek değerlendirmesini yapıp tarafımıza iletilen talepleri Sayın Bakanımıza sunduk. Sayın Bakanımız bölgemizle alakalı iletmiş olduğumuz her talebi tek tek incelemekte ve gereğinin yapılması için desteklerini bizden esirgememektedir. Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na bizlere göstermiş olduğu hüsnükabulleri ve Alanya’mıza göstermiş olduğu ilgi ve alakadan ötürü Alanya'mız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Her şey Alanya için’’ dedi.