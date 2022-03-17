TOKİ Alanya İhalesi İptal Edildi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan TOKİ evleri ihalesi, çok yüksek bedel teklif edildiği gerekçesiyle iptal edildi. Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ne yapılması planlanan 250 dairelik TOKİ konutlarının kuraları çekilmişti. Yeni ihale mayıs ayında yapılacak.