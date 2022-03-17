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TOKİ Alanya İhalesi İptal Edildi
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ne yapılması planlanan TOKİ konutları ihalesi iptal oldu
GÜNDEM 17.03.2022, 09:14 Meliha Yılmaz
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan TOKİ evleri ihalesi, çok yüksek bedel teklif edildiği gerekçesiyle iptal edildi. Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ne yapılması planlanan 250 dairelik TOKİ konutlarının kuraları çekilmişti. Yeni ihale mayıs ayında yapılacak.
Hatice Goksan ALANYA OBA TOSMUR BELEDİYESİ Neredesiniz bedenlilersok 5 saat önce
Alanya da normal emekli insanların ödeyebileceği rant peşinde kosmadan lüks olmayan dubleks olmayan evler yapılsa
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Hatice Goksan ALANYA OBA TOSMUR BELEDİYESİ Neredesiniz 5 saat önce
Alanya OBA TOSMUR bedenliler sok gren park sit A blok kat 2daire 5385040026
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