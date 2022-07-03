Tokar Yayla Şenlikleri'nde Ağa, Erdoğan Oldu

Çamlıcalılar Derneği tarafından bu yıl 18. si düzenlenen şenliklerin son gününde Hakkı Bulut sahne aldı. Şenliğin son gününde ağalık açık artırması da yapıldı. Ağalığı bu yıl 130 Bin TL ile Ariom İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Avni Erdoğan aldı. Erdoğan kendisine hediye edilen ağalık koçunu ise SMA Tip 1 Hastası Ela Bebeğe bağışladı. Ağalık koçuda açık arttırma ile 15 Bin TL’ye satıldı. Dernek Başkanı Şeref Aslan ve Çamlıcalılar yeni ağalarını tebrik etti.