Tiryaki; Karar Müteahhitler İçin Yıkım Olur

‘ALANYA’NIN PLAN NOTU TEHLİKEDE’

Konuyla ilgili Antalya İdare Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde şu gerekçelere yer verildi: “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine açıkça aykırı olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 9 Ağustos 2019 tarih ve 464 sayılı kararıyla uygun görülerek kabul edilen Alanya Belediye Meclisinin 3 Temmuz 2019 tarih ve 232 sayılı kararının iptaliyle, işlemlerin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağından yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkartılan 3 Temmuz 2017 tarih ve 31 bin 113 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Planlı Alanlar Yönetmeliğinin 19, 5, 20, 22, 9 ve 54. maddelerinin bazı kısımlarının yürütmesi Danıştay Altıncı Dairesinin Esas No: 2017/4840 ve 12 Temmuz 2018 tarihli kararıyla durdurulmuş; bu karara istinaden aynı bakanlık tarafından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hazırlanmış ve 25 Temmuz 2019 tarih ve 30 bin 842 sayılı R.G.'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesiyle, aynı yönetmeliğin 22. maddesinin birincisi fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış; (j), (k) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: (l) bendi; ‘Bağımsız bölüm net alanın yüzde 20'sini geçmemek kaydıyla açık çıkma şartlarını taşıyan kat ve ara sahanlıklar dahil açık veya merdiven evi, katlar alanına dahil edilmez’ şeklinde değiştirilmiştir. Buna rağmen, Alanya Belediye Meclisi’nin 03/07/2019 tarih ve 232 sayılı kararıyla, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bütünü İlave Plan Hükümleri; A maddesi, "bu plan hükümleri katlar alanı ve taban alanı hesabına dahil edilmeyen kullanımları tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.’ B-1. maddesi, ‘yapının emsal harici alanları toplamının, parselin toplam emsal alanının yüzde 30'unu aşmaması şartıyla aşağıda yer alan kullanımlar emsal hesabına dahil edilmez’ B-2. maddesi, ‘aşağıda yer alan kullanımlar madde 1'de ifade edilen yüzde 30 hesaba dahil edilmeden tamamen emsal harici tutulur. Tamamen emsal harici alanlardır. B-3. maddesi, ‘aşağıda yer alan kullanımlar taban alanına dahil edilmeden tamamen taban alanına hesabı harici tutulur. Taban alanına dahil edilmeyen kullanımlar:" şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 9 Ağustos 2019 tarih ve 464 sayılı kararıyla uygun görülerek kabul edilmiştir. Alanya Belediye Meclisinin 3 Temmuz 2019 tarih ve 232 sayılı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bütünü İlave Plan Hükümleri kararı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez’ şeklindeki 138. maddesinin son fırkasına; ayrıca yukarıda arz edilen Danıştay 6. Daire kararına ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe açıkça aykırı olup, iptali gerekmektedir."

‘ÇOĞU MÜTEAHHİT İŞİ BIRAKIR’

Emsal oranının düşürülmesi halinde Alanya’da çoğu müteahhidin hezimete uğrayacağını belirten Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) 5. Meslek Komitesi (İnşaat Sektörü Temsilcileri) Başkanı Mustafa Tiryaki, "Özellikle Alanya’daki müteahhitler için bir yıkım olur. Emsalin düşmesiyle 10 daireli bir binada hemen hemen bir daire kayıp olur. Çünkü yüzde 10’luk bir kayıptan bahsediliyor. Merdiven emsale girdiği zaman Alanya piyasası kurtarmıyor. O da bizim müteahhit arkadaşlarımız için bir yıkım olur. Birçok arkadaşımız kepenk kapatmak zorunda kalabilir. Yıllardır 100 + yüzde 30 kullanılır. Alanya’daki ortalama daireler 100 metrekare. 85 metrekare olan var, 120 metrekare olan var. Ortalaması 100 metrekare. Zaten birçok arkadaşımız o kadar riske rağmen bir daire parası kazanmıyor. O da olduğu gibi bir hüsran olur. Bu haliyle Alanya’da çok zor. Kurtarmaz. 1 daire kaybı olduğu zaman bu kararın uygulanması müteahhitler için bir hezimet olur" ifadelerini kullandı.

EMSAL NEDİR?

KAKS sözcüğünün açılımı Kat Alan Kat Sayısı’dır. Bir diğer anlamı da emsal değerdir. Bu oran, bir arsanın üzerine yapılması amaçlanan bir binanın toplam inşaat alanını belirlemek için kullanılır. Eğer kısaca ifade etmek gerekirse, bir binanın tüm katlarının alanlarını topladığımız zaman eriştiğimiz yapının toplam inşaat alanını KAKS (Kat Alan Kat Sayısı) yani emsal değer aracılığıyla tespit etmemiz mümkündür. Yani KAKS (Kat Alan Sayısı) ve emsal tam olarak aynı anlama gelmektedir. Dahası bu oran, bir binanın katlar alanının toplamının imar parsel alanına oranıdır. Bir arsanın alanı ve imar planında yer alan KAKS değeri çarpıldığı zaman o arsaya yapılabilecek azami net metrekare inşaat alanını, yani dairelerin toplam alanını hesaplamak mümkündür.