THK’dan desteğe plaketli teşekkür  

Akdam Mahalle Muhtarı İbrahim Doğan ile birlikte Mustafa Lazoğlu’nu THK şubesinde ağırlayan Keyaoğlu, Lazoğlu’na plaket takdim etti. Muhtar Doğan ve Lazoğlu’nun her zaman THK’nın faaliyetlerine destek olduğunu belirten Keyaoğlu, “THK’nın gerek Kurban Bayramlarında deri toplama gerekse sosyal sorumluluk projelerinde destek veren Mustafa Lazoğlu’na muhtarımızla birlikte plaket takdim ettik. Kendisine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.