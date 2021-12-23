THK’dan desteğe plaketli teşekkür
Türk Hava Kurumu (THK) Alanya Şube Başkanı Emine Keyaoğlu, kuruma destek veren vatandaşı plaketle ödüllendirdi.
GÜNDEM 23.12.2021, 19:15 Meliha Yılmaz
Akdam Mahalle Muhtarı İbrahim Doğan ile birlikte Mustafa Lazoğlu’nu THK şubesinde ağırlayan Keyaoğlu, Lazoğlu’na plaket takdim etti. Muhtar Doğan ve Lazoğlu’nun her zaman THK’nın faaliyetlerine destek olduğunu belirten Keyaoğlu, “THK’nın gerek Kurban Bayramlarında deri toplama gerekse sosyal sorumluluk projelerinde destek veren Mustafa Lazoğlu’na muhtarımızla birlikte plaket takdim ettik. Kendisine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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