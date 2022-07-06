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TES: Kamu Çalışanları Tayin İsteyip Alanya'dan Gidiyor

Türk Eğitim Sen (TES) Antalya 2 Nolu Şube Başkanı Burhan Ulu, Alanya'daki sendika merkezinde memur maaşı zamlarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

GÜNDEM 06.07.2022, 14:55 Meliha Yılmaz
TES: Kamu Çalışanları Tayin İsteyip Alanya'dan Gidiyor

Türk Eğitim Sen (TES) Antalya 2 Nolu Şube Başkanı Burhan Ulu, memur maaşı zamlarına yönelik açıklamasında "Kamu çalışanları Alanya’daki kiralar nedeniyle ya Alanya’ya gelmemekte ya da Alanya’dan tayin isteyip gitmektedir. Bir ev kirasının bir öğretmen maaşına eşdeğer olması tablonun en gerçekçi örneğidir. Gelecekte Alanya’da kamu hizmetlerinin aksaması kaçınılmazdır" dedi. 


İşte Ulu'nun açıklaması: 
"Değerli basın mensupları, yıllardır kamu çalışanları 'Memurlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözünü duyar ama enflasyonun altında ezilir. Bunun son örneği de temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zamda görüldü. TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 78.62, bağımsız kuruluşlara göre ise yüzde 100’ün üzerindedir. Yıl başından bu yana memur maaşlarına yapılan zamlar TÜİK’in enflasyon verilerine göre bile düşük kalmıştır. Çünkü resmi rakamlardaki enflasyonun bile çok altında maaş zammı yapılmıştır. Türk Eğitim-Sen'in her zaman gündeme getirdiği enflasyon artı refah payı olmadığı sürece memurlar enflasyona ezilmeye mahkumdur. Yine Türk Eğitim-Sen'in aylık enflasyona göre maaşlara 'Her ay zam yapılması teklifi' memurların zararını en aza indirecektir.
Kamu çalışanlarının enflasyonun altında ezileceği 2021 yılında yapılan toplu sözleşmeden belliydi. Yetkili sendika toplu sözleşmeye imza atarken insanlara bunu bir zafermiş gibi anlatmaya çalıştı. Sonuç neydi? 2022 yılının ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ay için de yüzde 7’dir. 2022 temmuz itibariyle yıllık enflasyon yüzde 78,62 oldu. Memurlara temmuz ayında yapılan zam ne yazık ki bazı basın yayın organlarında abartılarak ve bilinçli olarak öğretmenlerin gerçek maaşlarının üzerinde maaş aldığı yazılmıştır. Oysa öğretmenler bu rakamın altında maaş almaktadır. Vergi dilimlerinin enflasyon oranında yükseltilmemesi nedeniyle çalışanlar, kısa zamanda bir üst vergi diliminde vergi ödedikleri için kayıpları daha da artmaktadır. Bizim her zaman dile getirdiğimiz bu konuyla ilgili acil olarak vergi dilimleri güncellenmelidir. Hayat pahalılığının bu denli artmasının bir takım sonuçları, toplumun gelecekte alacağı bir takım hizmetlerin aksamasına neden olacaktır. Bunun en güzel örneği Alanya’daki kira artışlarıdır. Kamu çalışanları Alanya’daki kiralar nedeniyle ya Alanya’ya gelmemekte ya da Alanya’dan tayin isteyip gitmektedir. Bir ev kirasının bir öğretmen maaşına eşdeğer olması tablonun en gerçekçi örneğidir. Bütün bunlara bakıldığı zaman gelecekte Alanya’da kamu hizmetlerinin aksaması kaçınılmazdır. Son yapılan üniversite sınavında görev alan öğretmenlere ÖSYM tarafından ödenen ücretler de eğitim camiasında tepkilere neden olmuştur. Bir çok öğretmen tepki olarak ÖSYM’nin yapacağı sınavlarda görev almak istememektedirler. Türk Eğitim-Sen olarak ÖSYM’nin sınav ücretlerini güncellemesi için uyarıda bulunuyoruz. Aksi halde sınav hizmetleri aksayacaktır. Bütün bu sıkıntılara rağmen önümüzdeki cumartesi günü idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı'nın milletimize ve tüm Müslüman alemine hayırlı olmasını dileriz." 

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