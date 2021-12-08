Telli Ne İş Yapıyor
Dün Alanya Belediye Meclis Gündeminde yer alan eski Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Telli’nin şu anda ne iş yaptığı merak konusu oldu.
GÜNDEM 08.12.2021, 14:36 08.12.2021, 14:42 Meliha Yılmaz
Yedigün Haber’in ‘Telli Meclis Gündemin’de’ haberinin ardından Alanya kamuoyu uzun süredir gündemde olan Tamer Telli’nin şu anda hangi birimde yada nerede görev yaptığını sordu. Telli’nin en son Hasan Ağalar Konağı’nı makam olarak kullandığı uzun süredir de buraya gelmediği iddaa edildi. Ayrıca Telli’nin yaklaşık 1 yıldır mesai saatlerine uymadığı da gelen bilgiler arasında.
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