Tatbikat Gerçeğini Aratmadı

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin olası bir yangın anında imkân ve kabiliyeti değerlendirildi. Gerçeği aratmayan tatbikat öncesinde; panik oluşmaması adına hastanede bulunanlar, yapılan anonslarla bilgilendirildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Antalya Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ekipleri işbirliğinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği başhekimlik binasında yangın çıktı. UMKE Biriminin değerlendirici ve gözlemci olarak katıldığı tatbikatta senaryo gereği elektrikten çıkan yangını fark eden bir sağlık çalışanı yangın kodunu aktif hale getirdi. Yangın kodunun aktif hale gelmesiyle birlikte hastane koridorlarında hareketli dakikalar yaşandı. HAP Başkanı Başhekim Doç. Dr. Oğuz Karahan başkanlığında olay yönetim ekibi hemen toplanarak dakika dakika durum değerlendirmesinde bulundu. Hastane de tahliye kararının ardından 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiyeye durum hakkında bilgi verildi. İlk müdahalenin ardından yaralanan hasta ve sağlık personeli ise Acil Servis Biriminde tedaviye alındı. Olası bir afet ve acil durum karşısında bütün teknik önlemlerin alındığını, çalışanların düzenli aralıklarla eğitildiğini belirten Doç. Dr. Karahan, ”Sivil Savunma Birimimizce organize edilen bu tatbikatla birlikte olası bir yangın durumunda eksiklerimizi görerek krize müdahale yönetiminin nasıl yapılacağını gördük. Olası bir yangına karşı teknik önlemlerimizi aldık. Hastane olarak bu tür tatbikatları düzenli aralıklarla yapmayı planlıyoruz. Başarılı geçen tatbikatta emeği geçen ve görev alan herkese teşekkür ediyorum “dedi.