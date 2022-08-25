Taşımalı Eğitim İhalesi Yapıldı

Özkan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Taşımalı eğitim ihalesini Oda bünyesinde kurulan ALMOS A.Ş. aldı. Özel eğitim ihalesi 7 kısım olarak yapıldı, bunun 5'ini ALMOS A.Ş, kazandı, birisini Uysal Taşımacılık, birisini de Ali Yıldırım aldı. İhalelerin esnaflarımıza ve Milli Eğitim camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Her zaman olduğu gibi bu yıl da Oda eski Başkanı Doğan Bacak, esnafın karşısında insanlar getirip, ihalelere girmelerine öncülük etti. Bu rekabet sonucu da esnaflarımız zarar etti. Zaten esnafımızın fiyatı çok düşüktü. İhalelerde esnafımızın istediği gibi olmadı. İhaleye giren bir arkadaşımız, 21 araçta 600 bin TL indirim yaparak, ihaleyi aldı ve esnaflarımız da büyük bir zarara girdi.

Özel servis için fiyat teklifimizi de Büyükşehir Belediyesi'ne sunduk. Devlet okullarında en kısa mesafe olan 0-3 kilometre arası 695 TL, 180 TL de rehber ücreti talep ettik. Özel okullarda da 0-3 kilometre arası 890 TL ile 180 TL rehber ücreti talep ettik. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı zamma göre fiyatları kamoyu ile paylaşacağız" dedi.

Öte yandan Özkan, turizm sezonunun iyi gittiğini ve esnafların da para kazandığını söyledi.