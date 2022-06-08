'Taşıma Su İle Değirmen Dönmez'

'ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ'



Alanya Kestelspor Başkanı Levent Uğur, Alanya Postası'na yaptığı açıklamada yeni sezona girerken kulüpleri ekonomik sıkıntıların beklediğine dikkat çekti. ekonomik şartların zorlaştığını belirten Levent Uğur, bu şartlarda yeni sezona iddialı bir kadro kurmalarının imkansız olduğunu söyledi. Levent Uğur, "Şampiyonluk ve playoff mucize. Kimse böyle bir şey beklemesin. Güçlü bir kadro oluşturmak çok zor, oluşturamayız. En basiti evli oyuncular Alanya'ya gelmek istemiyor. Mevcut evli oyuncularımız ayrılmak istiyor. Çünkü kirada oturanlar vardı. Kiralardaki artış futbolu da vurdu diyelim. Yedi sekiz tane oyuncumuz gelmek istemiyor. Aradığımız oyuncular, araştırıyor ve benimle ücret anlaşmasında diyor ki; 'Ben zaten 100 bin lira ev kirası ödeyeceğim.' Geçen sene 180 bin liraya oynayan oyuncuma bu sene biraz parladı diye 400 bin lira veren kulüpler var. Oyuncular şu anda mevcut ücretlerin iki katı ücret talep ediyorlar. Piyasada 3. Lig'de elini attığın oyuncu 4 yüz 5 yüz bin lira istiyor. Bu paraları da bizim ödeme şansımız yok. Mecbur bekleyeceğiz, yapacağımız bir şey yok. Ödeyenler var mı var. İşte benim oyuncuma bonservisini hallet gel deyip bir milyon lira teklif edenler var. Maliyetler yükseldi. Sezon başı 14 bin liraya uçuyorduk, ligin son maçında 59 bin liraya uçtu takım. Otel ücretleri ikiye üçe katladı. Önümüzdeki sezon boyunca nereye kadar yükseleceğini de bilmiyoruz" dedi.

'TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNDÜRÜYORUZ'



Geçen sezonu başarılı tamamladıklarını ifade eden Levent uğur, "Biz geçen sene evet iyi bir hava yakaladık. Kim ne derse desin çok başarılı bir sezon geçirdik. İlk devreyi alt sıralarda bitirmemize rağmen sezonu 57 puanla bitirdi. Bugüne kadar 57 puan alan 3. Lig'deki bütün takımlar playoff oynamış. Nasıl bir gruba düştüğümüzü herkes biliyor. Şimdi 7 bin veya 10 bin lira prim verilen bir ligde hatta 30 bin veren vardı. İskenderunspor, şampiyonluk primini 7 milyon lira açıkladı. Bu para benim geçen yıl ki bütçem. Tüm bir sezonun bütçesini adam şampiyonluk primi açıkladı. Ve benim grubumda playofftan çıktı. Iğdır'ı biliyorsunuz zaten, bir şey dememe gerek yok, net 63 milyon lira harcadı. Düzce 22 milyon liraya çıktı hala 8 milyon lira borcu var. Playofta çekiştiğimiz Aksaray. Aksaray'ın playofta bizi nasıl ekarte ettiğini herkes biliyor. Bayrampaşa maçını nasıl aldığını. Elazığ maçını 90+5'te biz tam playoffa çıktık derken, kaleci auta giden topu eliyle rakibin önüne düşürdü. Hepimiz izledik bunu. Bütün bunlara rağmen biz çok başarılıyız. Bu bütçelerle müthiş başarılıyız. Hiç bir sabit gelir kaynağımız yok. Taşıma suyla değirmen döndürüyoruz." diye konuştu.

'BU İŞLER ETRAFTA ATIP TUTMAKLA OLMUYOR'



Alanya Kestelspor ile ilgili dedikodulara da değinen Uğur, "Şimdi Alanya Kestelspor bu şehrin takımı değil mi? Aspor da TRTspor da alt yazıda maç skorları geçerken Alanya ismi geçmiyor mu? Geçen sezon tüm Türkiye izledi. Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa maçını. Geçen sene biz kupada TFF 1. Lig takımını eledik, Süper Lig takımıyla maç yaptık. Biz de orada tanıtım yaptık. Benim babamın şirketi değil ki bu. Holdingim varda onun ismini taşımıyor ki. 24 tane reklam almışım 12 tanesinin ücretini tahsil edebilmişim. 5 bin lira benim stadyum reklamım. Ama etrafta 'Kestel'e şöyle para geliyor, böyle para geliyor' deniyor. Hani neredeymiş bu para bir göstersinler ya. Alanya Kestelspor Kulübü'ne nereden ne alındıysa herkesin elinde dekontu vardır. Buranın nasıl döndüğünü nasıl bir fedakarlık yaptığımı bir ben bir bir de Allah bilir. Bir de yanımda ki bazı yöneticiler bilir. Sağda solda atıp tutmakla olmuyor, bu işleri kolay zannediyorlar. Bu şehirde ki en şeffaf sivil toplum örgütlerinden birisi biziz. Hesap ortada. Bak ne diyorum; futbolcular Kestelspor'a bedava oynayacağız desinler, hocalar para istemese, maaş yok, peşinat yok, prim yok deseler bile 3 milyon 600 bin lira para lazım. Daha altı için futbolcuların ve teknik heyetin, çalışanların peynir zeytin ile karnını doyurması lazım. Klima kullanmaması ve çadırda kalmaları lazım. Öyle sokakta konuşmakla olmuyor bu işler." şeklinde cevap verdi.

'YAPACAK VARSA BUYURSUN'



Uğur, açıklamalarına şu sözleriyle devam etti: "Bu işi yapmak isteyen varsa, büyüklerimiz de onay verirse ben makam mevki koltuk unvan peşinde olan bir adam değilim. Buyursun yapsın. Yada çenelerini kapatsınlar. Yada herkes işine gücüne baksın. Biz burada Kestelsppor kulüp parasıyla ev geçindirmiyoruz! Tam tersi kendi rızkımızdan babamız atamızdan kalan mal mülk ile Kestelspor'u yaşatmaya çalışıyoruz. Hepsinin evrak ve kaydı kulüpte mevcuttur. Bekara eşi boşamak kolay. Başkasının dedikodusunu yapmak kolay. Telefonum 24 saat açık. Kulübümüz hakkında kimin aklında soru işareti varsa, meşhur sosyal medya hesaplarında yazmadan önce bizi arayıp herşeyi öğrenebilirler. Beni bu şehirde herkes tanır. Ömürümü bu şehire adamış birisiyim. Ne kadar samimi olduğumu, hakka hukuka adalete ne kadar önem verdiğimi hassas olduğumu herkes bilir. Samimiyetimden de beni tanıyan hiç kimsenin şüphesi olduğunu düşünmüyorum. Ben bir siyasi ikbal peşinde koşan birisi değilim. Milletvekili adayı değilim, müteahhit değilim, otelci değilim. Ben maaşla çalışan bir insanım. Bu işi niçin yapıyorum; Bu kulübü aldık bu noktaya getirdik. Emek verip evlat gibi büyüttük. Bu kadar. Bu işi sevdiğimiz için tutku haline geldiği için yapıyoruz. Kimse kusura bakmasın herkesin de yapacağı bir iş de değil yani. Aileden, zamandan, çocuklarının rızkından hatta sağlığından ödün veriyorsun. Yapmak isteyen varsa buyursun denesin. Yeni spor yasası da çıktı. Kaç kişi elini taşın altına sokacak bir görelim. Ben kulübü bırakmaya razıyım. Yapacak olan varsa buyursun."

'KULÜBÜMÜZÜN KIYMETİNİ BİLELİM'



Levent Uğur açıklamasına şöyle devam etti: ""Bu kulüpten Türkiye'de 53 tane var. Herkes hafife alıyor. Değerini ancak kaybettiğimiz aman anlarız. Bakınız Amasya kulübü, Muş kulübü 18 yıldır BAL'dan profesyonel liglere çıkmak için para harcıyordu. Amasya 18 yıl sonra, Muş 23 sene sonra çıktı. Harcadıkları para 6'şar milyon lira çıkmak için. Aliağa kulübü her sene 7-8 milyon harcıyor. Yine çıkamadı, yine çıkamadı. Biz bu rakamlarla 3. Lig'de playofu bir puanla kaçırdık ve 6. bitirdik ki karşımızda devler vardı. Kimse bunu küçümsemesin. Kendi tesisi olmayan, sabit gelir kaynağı olmayan Alanya Kestelspor'un bu noktada olması çok büyük başarıdır. İki yıldır ligde tutunması ve yaşaması da büyük başarı. Hiç mütevazi olamayacağım çok önemli haftalarda stratejik kararlar alıp yaptığımız müdahalelerle bu takımı burada tuttuk. Buradan Alagöz Holding Iğdır Spor Kulüp Başkanına Cantürk Alagöz abime çok çok teşekkür ediyorum. Geçen sene devre arası elimizden tuttu. Yardımcı oldu, bir dediğimizi iki etmedi. İkili ilişkiler çok iyi olan bir abim. Hem Alanya Kestelspor'a hem de şahsıma çok değer veriyor. Bende kendisine çok değer veriyorum ve sayıyorum. Saygın ve beyefendi birisi. Sonuçta bu kulübü buraya kadar getirdik."

'YÜCEL'E TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Uğur açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Son sözüm şu, Kimse bizden şapkadan tavşan çıkarmamızı beklemesin. Şartlar ortada, ekonomik durum ortada, Alanya Kestelspor Kulübü sadece ve sadece yaşatmaya çalışacağım. Üstü olursa büyük başarı. Herkes böyle bilsin. Geçen sezonu 6. bitirmemiz A.Kestelspor'un hedeflerini büyüttüğü gibi vesaire vesaire şeyler kimsenin aklına gelmesin. Bu sezon kiralık genç ve ucuz maliyetli oyunculara yönelip, mevcut takımda sözleşmesi devam edenleri takımda tutup, gençleri takviye edeceğim. Gençleri oynatıp bonservis geliri elde etmeye çalışacağız. Bunun için Ankara'ya gidip bazı kulüp başkanlarımızla görüşüp bu doğrultuda çalışma yapacağım. Bu takım Alanya'nın takımı. Herkes sahip çıkmak zorunda. En azından bu gerçeği Alanya Kestelspor kulübünün varlığına. Hiç bir şey yapamazlarsa saygı duysunlar yeter. Emeğe, mücadeleye saygı duysunlar. Ayrıca kulübümüzün onursal başkanı ve en büyük destekçisi Sayın Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e şahsım ve yönetimim adına teşekkür ediyorum.