Tarihi Kalede İntihar Girişimi

Gazipaşa’da polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay bugün sabah saat 08.00 sıralarında Selinus Kalesi’nde meydana geldi. Kız arkadaşından ayrıldıktan sonra bunalıma girdiği iddia edilen Mehmet T.K., Tarihi Selinus Kalesi’ne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kalenin uçuruma bakan kısmındaki duvara oturan bir kişiyi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kaleye gelen polis, önlem amaçlı olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi istedi. 24 yaşında olduğu öğrenilen genç, kız arkadaşının kendisini terk ettiğini, bu nedenle ölmek istediğini söyledi. Genç adam, polisin çabalarına karşın bir türlü ikna olmadı.

Gençten kız arkadaşının adını ve telefonunu öğrenen polis, isimi gizli tutulan kızı aradı. Burada kız arkadaşıyla telefonla görüştürülen Mehmet T.K., arkadaşının kaleye gelmesini istedi. Ekipler tarafından Selinus Kalesi’ne getirilen genç kız, polislerle birlikte 24 yaşındaki genci intihar girişiminden vazgeçirdi. Polisler tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne getirilen Mehmet T.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.