Tapu Müdürü Sınıfta Kaldı

Yeni Alanya Gazetesi’nin tecrübeli köşe yazarı İbrahim İpbüker konuyu bugün köşesine taşıdı. İşte o yazı; Alanya'da resmi kurumlardan gelen şikayetler sadece Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile sınırlı değil maalesef. Alanya Tapu Müdürlüğü’nden de çok sayıda şikayet geliyor. İşlemlerin çok yavaş ilerlemesi, haftalarca hatta aylarca sürüncemede kalması insanları isyan noktasına getirdi. Geçtiğimiz aylarda Alanya Tapu Müdürü olarak atanan Oğuz Keser, bu sorunların çözümü noktasında kılını bile kıpırdatmıyor. Kapısına gelen insanlarla muhatap olmadan tersleyerek kapı dışarı ettiği söyleniyor. Klimalı odasından dışarı çıkmıyor muhterem. Tapuda işi olan vatandaş müracaatını yapıyor ama bir süre sonra işlemi iptal ediliyor. Tapu Müdürü Oğuz Keser ise “Bana ne kardeşim gidin memurlarla halledin işinizi” diyerek vatandaşı tersleyip, sorunlara duyarsız kalıyor. Bunlar benim iddialarım filan değil. Yaşadıklarını bire bir aktaran vatandaşların söyledikleri. Alanya Tapu Müdürlüğü SOS vermeye devam ediyor. Burada işi olan vatandaşlar çile çekmeye devam ediyor. Ve bu sorunların çözülmesi, düzelmesi adına hiç kimse harekete geçmiyor. İşin ilginç olan tarafı da bu zaten. Uzun lafın kısası Alanya iyi yönetilmiyor maalesef. Alanya’da yaşayan insanlar bunları hiç hak etmiyor… Yazık, çok yazık…