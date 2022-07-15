Syedra’da Kazı Çalışmaları Durma Noktasında..!

Kazı çalışmalarının devam ettiği Syedra Antik Kenti’nde desteklerin yetersiz olması kazının yapılamamasına neden oluyor. Daha fazla destek taleplerinin olduğunu belirten Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Ertuğ Ergürer, “Syedra ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve desteği ile 2019 yılından itibaren büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Kazıda görev alan teknik personel, yani arkeolog ve konservatörlerin hiç birisi Alanyalı değil. Ancak Alanya için hizmet eden idealist ve ülke sevdalısı gençler. Ben ve ekibim Alanya’yı gerçekten seviyoruz ve inanılmaz bir emek veriyoruz. Daha güzel çalışmalar yapmak istiyoruz. Yeterli destek ile Alanya’nın en önemli arkeolojik alanlarından biri olan Syedra’yı tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Kentteki çalışmaların en büyük destekçisi Alanya Belediyesi’dir. Adem Başkan’a buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bizi hiç kırmadı ve her zaman destek oldu. Belediyemiz dışında Antique Roman Palace Hotel, Utopia World Hotel ve Vehbi Koç Vakfı destekleri oldukça önemlidir. Alanya Kaymakamlığı, ALKÜ, ALTİD, ALTAV, Sun Park, Drita Hotel, Dim Medya, Gold City Hotel, Panorama Hotel, Seaside Alanya, Taç Primier Hotel bize maddi, ayni ve manevi destekte bulunan diğer kuruluşlardır. Saydığım kurum ve kuruluşlar sayesinde çalışmalar belli bir seviyeye geldi ancak bu maalesef yeterli değildir. Daha fazla destek sağlanamazsa bu sene kazı çalışmaları yapılamaz. Geçen yıllarda her türlü malzemenin taşınmasında, ekibin alana gidiş gelişinde ve daha da önemlisi kazı ekibinin yemeklerinin getirilmesinde kiraladığımız araçları kullanıyorduk. Bu sene araç kiralama fiyatlarının artışı nedeniyle maalesef araç kiralayamadık. Bu konuda çok acil bir desteğe ihtiyaç duymaktayız” dedi.