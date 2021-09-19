Syedra’da 1800 yıl öncesine ait heyecanlandıran keşif

Konu ile ilgili açıklama yapan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. H. Ertuğ Ergürer, “Syedra Antik Kenti’nin en görkemli yapısı kent merkezinde bulunan Roma hamamı. Bu yapıda kazılar 2019 yılında başlamış ve halen devam etmekte. M.S. 2-3. Yüzyıl’a tarihlenen hamamda, 2021 yılı çalışmaları sırasında yapının inşasında kullanılan çok sayıda tuğla ele geçirildi. Bu tuğlalar üzerinde bazen geçmişten gelen izleri görmek mümkün. Tuğlalar kilden yapıldıktan sonra fırınlama öncesi yerde kurutuluyordu. O aşama sırasında çevrede bulunan hayvanlar bu tuğlalar üzerine ayak izlerini bırakmışlar. Bir tuğla üzerinde keçiye ait toynak ve bir köpeğe ait patiler o günden bize ulaştı. 1800 yıl önce yaşayan bu hayvanların izlerini görmek heyecan verici” dedi.