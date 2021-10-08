"Susuzluk sorunu çözülmezse vay halimize!"

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, kuraklık sorunu ve girdi maliyetlerinin artmasıyla üreticilerin zor günlerden geçtiğini söyledi. Göktepe, “Son günlerde sosyal medyada elmanın muzdan yüksek olduğu ile ilgili paylaşımlar var. Üreticiler bu nedenle elma üretmeye dahil olmasın. Bu planlamanın eksikliğini gösterir. Muz üretimi yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerin üretimi ile çok farklı. İlçede örtü altında 12 bin dönüme, açık alanda da 9 bin dönüme yakın alanda muz üretimi yapılıyor.

Bunların hepsi maliyet, demir fiyatları çok yüksek. Naylon, lente betonu, hayvan gübresi, fidanlar, işçiliklerle çok ciddi maliyetler oluşuyor. Geçen sene 70 metreden çekilen sondaj suyunun aylık elektrik maliyeti 2 bin 500-3 bin TL iken bu sene 6 bin TL. Tarımsal elektriğin 1 kWh saati 50 kuruşa çekilmeli. Geçen sene 150 metrelerden çıkan sondaj suyu bu sene 250 metreye kadar kaydı. Kuraklıkla savaşır durumdayız. Oda olarak tanker tedarik ettik. Bununla su taşımaya çalışıyoruz. Muz, avokado üretimi tankerle olacak işle değil. 2022 Mayıs ayında sulamanın çok yoğun olmaya başladığı dönemlerde Dimçayı sulama hattı ve Yeniköy Barajı’nın sonuçlanmasını istiyoruz. Daha sonra Kargı Çayı, Kargıcak ve Demirtaş’ın Tanı Deresi’nde göletlerin kurulmasını devlet büyüklerimizden rica ediyorum” dedi.

"SÜBVANSİYONLU KREDİLER YÜZDE SIFIR FAİZLE VERİLMELİ"

Muz fiyatlarında düşüş yaşandığını aktaran Göktepe, “Çok ciddi muz üretimi var. 3-4 sene önce Manavgat’ta yaklaşık 2 bin dönüm sera vardı. Şu an 19 bin dönüm sera yapılmış durumda. Alanya’da üretim giderek artıyor ve hala muz serası yapmaya devam ediyorlar. Çünkü bazı üreticilerin başka çıkış yolu yok. Toprağı ya kiralıyorlar ya da alıyorlar. Üretimin yapılmaması tarafında değiliz. Üretim daha planlı yapılsın. Örtü altı muz üretimi yapılırken mutlaka alternatif ürünler üretime dahil edilebilir.

Ancak üreticilere de hak veriyorum. Zaten kredi çekmişler. Tropikal ürünlerin örtüaltında üretimine devam ettiklerinde 4-5 senede ekonomik verim bütünlüğünü sağlaması için bekleyecekler. Bu sene zarfından krediyi nasıl ödeyecekler? Sübvasiyonlu kredilerde artık ürün çeşidinin değiştirilmesi gerekiyor. Muz üretici için de sübvansiyonlu kredi uygulansın. Çiftçiyi teşvik ve planlamaya dahil olması açısından keçiboynuzu, zeytin, ceviz, tıbbi aromatik bitkiler için sübvansiyonlu krediler yüzde sıfır faizle verilmeli ve 2 yıl geri ödemesiz olmalı” diye konuştu.

"ÜRETİCİ BAYİDEN GÜBRE TEDARİK EDEMİYOR"

Muz fiyatlarının 2 haftadır giderek düşüğünü yineleyen Göktepe, dolar kurunun çok yüksek olması nedeniyle maliyetlerin arttığını vurguladı. Göktepe, “Amonyum sülfat gübresi 200 TL’nin üstüne çıkmış. Bir yılda yüzde 130 artış olmuş. Bu da üreticilerin içinden çıkamayacağı bir hal alıyor. Bugün bir bayiden gübre istediğinde üretici bunu tedarik edemiyor. Bugün göktaş çuvalı 800 TL olmuş. Üreticinin bunu bitkiye verme durumu yok. Bitki koruma ürünlerinden KDV’nin sıfırlanması gerekiyor. Üreticinin bitki koruma ürününün üzerinde yazan dozaja uymalı. Çok ilaç kullanımı ve sulama çok faydalı olmuyor. Girdi maliyetleri kendi cebimize zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

“HİÇ KİMSE ÜRETİCİNİN ÜRÜNÜNE LAF DEMESİN"

“Göktepe üreticinin su sorununun çözümü için para ödemeye razı olduğunu, üretimin devam etmesi için su sorununun çözülmesi gerektiğini vurguladı. Göktepe, 200 TL’nin altında erkek işçi çalıştırılamadığını ve Tarım Bağ-Kuru’nun bin 200 TL olduğunu söyledi. Aşılı fidenin 4 TL olduğunu paylaşan Göktepe, “Hiç kimse üreticinin ürününe laf demesin. Üreticinin ürünü pahalı denilerek karşı karşıya gelmeyelim. Bir üretici 40 derecenin altında üretim yapıyor. Don, fırtına bekliyor. Önümüzdeki dönem de aynı kuraklığı yaşarsak üretim noktasında çiftçiler yavaş yavaş çekilecektir. Kuraklık ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi konusunda devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz” dedi.