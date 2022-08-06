Suriyeliler Birbirine Girdiği Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti.

Edilinen ilk bilgilere göre olay Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Oktay Cebeci Camii karşısındaki alanında yaşanan olayda komşu oldukları öğrenilen Suriyeli iki kişi alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştı. İki kişi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Olayda kafasına sopa darbesi alan ve ağır yaralanan 30 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.