Suriyeli Çifti Dolandıran kişi Alanya'da Yakalandı

Olay, Antalya Kepez’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu karı-koca R.E ve E.E'yi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp arayan şüpheliler, çifti kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini ve örgüte operasyon yapacaklarını söyleyerek baskı altına aldı. Çiftin ikametinden yaklaşık 130 bin TL ziynet eşyası ve paraları alarak ortadan kaybolan şüpheliler için ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri harekete geçti. Olay yeri ve çevresinde bulunan 80 adet güvenlik kamera görüntüleri, KGYS görüntüleri incelenerek yapılan geniş çaplı çalışmalar sonucu şüpheli şahsın İ.D. olduğu tespit edildi. Şüpheli İ.D. olayı gerçekleştirdikten sonra geldiği Alanya’da Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından müştekilerden aldığı ziynet eşyaları ile birlikte yakalandı. Gözaltında bulunan şüpheli İ.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.