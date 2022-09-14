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Sünbül’ün Atama Yazısı Geldi
MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül’ün atama yazısı biraz önce geldi.
GÜNDEM 14.09.2022, 17:27 Mihriye Özkan
MHP Alanya İlçe Başkanlığına Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı E. Semih YALÇIN’ın tensipleri, Genel Başkan Devlet BAHÇELİ’nin takdirleri ile Mustafa SÜNBÜL atandı. Sünbül atama yazısını İl Başkanı Durgun’dan aldı.
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