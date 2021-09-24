SU YAPI 7. yılını kutluyor!

Fatih Uyar tarafından kurulan SU YAPI, kuruluşunun 7. yılını kutluyor. Açıldığı günden beri yenilikleri ile fark yaratan ve Alanya’daki binlerce ev ve iş yerinin dizaynında başrolü oynayan SU YAPI yeni yaşında da iddialı. Düzenlediği kampanyalar ve Alanya halkını kaliteli ürünlerle buluşturan SU YAPI’nın kurucusu Fatih Uyar, işletmesinin yeni yaşını kutlayarak, kendilerini tercih eden müşterilerine teşekkür etti.

Fatih Uyar, “Bugün, büyük emek ve özveri ile kurduğum SU YAPI’nın 7. yılı. Yaşanılacak mekanlar için diyerek çıktığımız bu yolda, mağazamıza adım atarak evlerini, iş yerlerini, ofislerini hatta bahçelerini güzelleştiren tüm dost ve müşterilerimize teşekkür etmek istiyorum. Daha nice verimli ve güzle günleri birlikte yaşamak dileğiyle. Yaşanılacak mekanlarda imzası olan SU YAPI’nın 7. yılı kutlu olsun.” dedi.