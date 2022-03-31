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Spiral Makinesiyle Binbinleri Kesti

Alanya’da bir işletme sahibi restoranının önüne ‘BinBin’ isimli scooterın yerleştirildiğini görünce çılgına döndü. İşletmeci eline aldığı spiral makinesiyle ‘BinBin’leri tek tek kesti

GÜNDEM 31.03.2022, 07:37 Meliha Yılmaz
Spiral Makinesiyle Binbinleri Kesti

Alanya’da hızlı bir şekilde artan ‘bin bin’ isimli scooter tarzlı araçlara tepkiler çığ gibi büyüyor.

Alanya'daki Old House Restoran Sahibi Çağlar İşözen işletmesinin önüne yerleştirilen 'BinBin'leri spiral makinesiyle tek tek kesti. Konu hakkında açıklama yapan İşözen, “Sabah iş yerime geldim ve iş yerimin önünde birçok ‘Binbin’ olduğunu gördüm. Ben kanser hastası bir insanım. Sabah bana haber verilmeden elektriğimin kesildiğini öğrendim. Siftah yapamamışım, dükkânı açamamışım. Satış yapamayacağım için iş yerimin bahçesine domates, patates, biber ekmişim. Gerçekler maalesef aynı olmuyor. Ben de sinirlenerek kestim. Çünkü 3 ay önce Manavgat’ta iki tane çocuğumuz trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti. Bir tanesinin ismi Yunus’tu, daha başka Yunus’lar ölmesin diye Anadolu Yunusları Ekolojik Bahçe olarak proje yaptık. Türkiye’nin geleceğini 3 ay öncesinden bazı projeler yapıp gerçekleştirmişken bu ‘Binbinlerin’ kapımızın önünde durarak başka Yunus’ların ölümüne neden olmasını kabul etmiyorum” dedi.

Yorumlar (4)
Alanyalı 6 saat önce
Nasılkı yol kenarlarına park etmiş araçları kesemiyorsak. BinBinleride kendi çıkarlarınız için kesemezsiniz. İşyerinin önü kimsenin malı değildir. Herkese aittir.
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Bir Vatandaş.. 4 saat önce
Anlatılan durumların hiç biri, kendine ait olmayan bir yerdeki kendine ait olmayan araçlara zarar vermek icin bahane gibi görünmüyor.. kendine ait olmayan bir mala kendine ait olmayan bir yerde maddi zarar vermek??? Ne hakla?
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Vatandaş 3 saat önce
İşyerinin önü sizin değil belediyenin alanıdır, bırakın BinBin’i belediye izin verirse önüne fastfood standı bile açılır. arz-talep meselesi, BinBin’e talep var ki bu kadar çok var sokaklarda. Ayrıca duyarlı olmak istiyorsanız Alanya’daki bisiklet yollarına park edilen araçlara ses çıkartın lütfen.
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Alanyaa 2 saat önce
Otomobil ve motor kazalarında ölen çok oluyor o zaman gördünüz motorları parcalayalim arabaların tekerini patlatalım kimse ölmesin. Düşüncesi çok saçma olmuş. Bi sıkıntı varsa kolluk güçleri ve birsürü yetkili var bırakın kovboyculuk oynamayı...
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