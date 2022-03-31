Spiral Makinesiyle Binbinleri Kesti

Alanya’da hızlı bir şekilde artan ‘bin bin’ isimli scooter tarzlı araçlara tepkiler çığ gibi büyüyor.

Alanya'daki Old House Restoran Sahibi Çağlar İşözen işletmesinin önüne yerleştirilen 'BinBin'leri spiral makinesiyle tek tek kesti. Konu hakkında açıklama yapan İşözen, “Sabah iş yerime geldim ve iş yerimin önünde birçok ‘Binbin’ olduğunu gördüm. Ben kanser hastası bir insanım. Sabah bana haber verilmeden elektriğimin kesildiğini öğrendim. Siftah yapamamışım, dükkânı açamamışım. Satış yapamayacağım için iş yerimin bahçesine domates, patates, biber ekmişim. Gerçekler maalesef aynı olmuyor. Ben de sinirlenerek kestim. Çünkü 3 ay önce Manavgat’ta iki tane çocuğumuz trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti. Bir tanesinin ismi Yunus’tu, daha başka Yunus’lar ölmesin diye Anadolu Yunusları Ekolojik Bahçe olarak proje yaptık. Türkiye’nin geleceğini 3 ay öncesinden bazı projeler yapıp gerçekleştirmişken bu ‘Binbinlerin’ kapımızın önünde durarak başka Yunus’ların ölümüne neden olmasını kabul etmiyorum” dedi.