Soytarı Mısın Yoksa Sanatçı Mı?

Özdemir yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi; ‘’Sezen Aksu adındaki şahıs “Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısında “Selam Söyleyin O Cahil Havva İle Adem’e” şeklindeki ifadelerini şiddetle kınıyorum. Dinimize, kutsalımıza, bayrağımıza, ezanımıza, kültürümüze ve değerlerimize saldıranlar bizim sanatçımız olamaz ve olmamalı. Üzülerek ifade edelim ki bunları dinleyerek sanatçı yapanda bizleriz. Sanatın ve sanatçının kalite ve kariyeri bu tür sanat yaptığını zannedenlerle asla bir tutulmamalı. İster sanatçı, ister siyasetçi makamı, mevkisi ve rütbesi ne olursa olsun dini ve milli değerlerimize ima, alaylı ve dolaylı bir şekilde hakaret edemez.

Bizlerden kazandıkları paralarla kültürel değerlerimize, inançlarımıza hakaret etmek kimsenin haddine değildir. Minik serçe bu şarkısıyla dibe vurmuş ve çuvallamıştır.

Kitlenizin büyüklüğü ne olursa olsun bu hakkı size kimse vermez. Bu toplum inancı ve değerleriyle kimseye alay ettirmez… Toplumu ayakta tutan iri ve diri kılan hiç şüphesiz dini ve milli değerleridir.

Türk Diyanet Vakıf-Sen'in bu ve buna benzer olaylarda tavrı ve duruşu nettir. Dini ve milli değerler bizim vazgeçilmezimizdir. Milletin değerlerine dil uzatmak sanat değil soytarılıktır. Sanat adına milletin dini değerlerini aşağılayan bu şarkının tüm mecralardan ivedilikle kaldırılmasını talep ediyoruz.

Dini ve Milli değerlerimize saygı duyan gerçek sanat yapan sanatçılarımıza her daim saygı ve sevgilerimizle.

Fahri Özdemir