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Sonunda 30 TL’yi Geçti
Motorin fiyatları son 6 ayde yüzde 135 zamla tüm zamanların en büyük rekorunu kırdı. Bir yıl önce 7.5 TL'ye satılan motorin bir yılda yüzde 315 oranında zam gördü. Son zamla litre fiyatı 30 TL oldu.
GÜNDEM 17.06.2022, 08:06 Zeynep Oktay
Dün gece 1 lira 27 kuruş zamlanan motorine bu gece bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 80 kuruş zam geleceği belirtilmişti. Zam kararının kesinleştiği öğrenildi.
Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 29,88 TL'ye, Ankara'da 29,99 TL'ye, İzmir'de 30 TL'ye yükselecek.
Öte yandan önceki gece benzinin litre fiyatına 97 kuruş indirim gelmişti.
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