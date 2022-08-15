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Sönmez’e Yaylalarda Yoğun İlgi
Çocukluğunun geçtiği Alanya'nın batı yaylalarındaki vatandaşları ziyaret eden Abdullah Sönmez’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
GÜNDEM 15.08.2022, 12:53 Mihriye Özkan
Yaylarda Vatandaşların derdini dinleyip, çözümü için söz veren Sönmez, "Bizleri samimiyetle karşılayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler diliyorum" dedi. Tüm yaylalarda yoğun ilgiyle karşılaşan Sönmez, tek tek vatandaşları dinledi. Tüm mahalle sakinlerinin eksiksiz katıldığı toplantılar adeta miting havasında geçti.
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|2. Arsenal
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|14. Wolverhampton Wanderers
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|19. West Ham United
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|Takımlar
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|1. Villarreal
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|3. Real Madrid
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|3
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|6. Celta Vigo
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|7. Espanyol
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|8. Barcelona
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|9. Rayo Vallecano
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|14. Mallorca
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|16. Almeria
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|17. Sevilla
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