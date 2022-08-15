Sönmez’e Yaylalarda Yoğun İlgi

Yaylarda Vatandaşların derdini dinleyip, çözümü için söz veren Sönmez, "Bizleri samimiyetle karşılayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler diliyorum" dedi. Tüm yaylalarda yoğun ilgiyle karşılaşan Sönmez, tek tek vatandaşları dinledi. Tüm mahalle sakinlerinin eksiksiz katıldığı toplantılar adeta miting havasında geçti.