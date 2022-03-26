Sönmez Ve Arıkan’dan Ela Bebeğe Destek

Alanyalı SMA Tip 1 hastası Ela bebek yararına ilçede çeşitli yardım kampanyaları düzenleniyor. Alanya Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir tarafından düzenlenen yardım kermesine protokol ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Sönmez ve İlçe Başkanı Alper Arıkan’da kermesi ziyaret ederek, desteklerini gösterdi. Ela bebeği de Ahmet bebek gibi yurt dışına göndereceklerini belirten Sönmez ve Arıkan, ‘’Türkiye’de tedavisi olmayan bu hastalıkla mücadele eden birçok bebeğimiz var. Hepsine acil şifalar diliyoruz. Alanya daha önce Ahmet bebeği Amerika’ya gönderdi. İnşallah Ela bebeğimizi de göndereceğiz’ dediler