Sönmez Pazarcı Esnafını Ziyaret Etti

Ziyaret öncesi pazarcılarla birlikte kahvaltı yapan Sönmez daha sonra tek tek esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Sönmez, pazarda vatandaşlarla da sohbet etti. Ziyareti sırasında Sönmez’e esnaflar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.