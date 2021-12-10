Sönmez Pazarcı Esnafını Ziyaret Etti
Konaklı eski Belediye Başkanı ve geçtiğimiz dönem İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, Hacet Cuma Pazarını ziyaret etti.
GÜNDEM 10.12.2021, 19:29 Meliha Yılmaz
Ziyaret öncesi pazarcılarla birlikte kahvaltı yapan Sönmez daha sonra tek tek esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Başkan Sönmez, pazarda vatandaşlarla da sohbet etti. Ziyareti sırasında Sönmez’e esnaflar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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