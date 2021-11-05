Sönmez Okurcalar esnafını ziyaret etti

Okurcalar’ın son Belediye Başkanı Yusuf Öztürk ile de bir araya gelen Sönmez, çarşı esnafınıda tek tek ziyaret ederek sohbet etti. Okurcalar Mahalle Muhtarı Hasan Emiroğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette esnaflar Sönmez’e yoğun ilgi gösterdi.