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Sönmez Okurcalar esnafını ziyaret etti
Geçtiğimiz dönem İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, ziyaretlerine Okurcalar esnafı ile devam etti.
GÜNDEM 05.11.2021, 14:07 Meliha Yılmaz
Okurcalar’ın son Belediye Başkanı Yusuf Öztürk ile de bir araya gelen Sönmez, çarşı esnafınıda tek tek ziyaret ederek sohbet etti. Okurcalar Mahalle Muhtarı Hasan Emiroğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette esnaflar Sönmez’e yoğun ilgi gösterdi.
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