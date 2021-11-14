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Sönmez gençlerle kahvaltıda bir araya geldi
Abdullah Sönmez; Konaklı Mahallesi’nde gençlerin düzenlediği sabah kahvaltısına katıldı.
GÜNDEM 14.11.2021, 11:17 Meliha Yılmaz
Geçtiğimiz dönem Alanya İyi Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, doğu ve batı mahalleleri ile merkezde esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Konaklı Mahallesi gençlerinin düzenlediği sabah kahvaltısına katılan Sönmez, gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Gençler Sönmez’in kahvaltı programına yoğun ilgi gösterdi.
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