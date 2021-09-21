Sönmez, DİM TV’nin konuğu olacak

Son yerel seçimlerde Alanya Belediye Başkan Adayı olan, Konaklı Mahallesi Eski Belediye Başkanı Abdullah Sönmez, usta gazeteci İbrahim İpbüker’in hazırlayıp sunduğu Politik Alanya programına konuk oluyor. 22 Eylül Çarşamba (yarın) saat 19.30’da başlayacak olan program, DİM TV’den canlı olarak ekranlara gelecek. Programda Alanya siyaseti ve belediye çalışmaları masaya yatırılacak.

Program dimtv.tv adresinden ve DİM TV’nin sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek.