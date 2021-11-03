Sönmez'den Türktaş'a ziyaret

Doğu, batı ve merkezde ziyaretlerin sürdüren Abdullah Sönmez zaman zaman esnaf ve dostlarınıda ziyaret ediyor. Dün eski ilçe Başkanı Türktaş’ı ofisinde ziyaret eden Sönmez, ‘Değerli dostumla bir araya geldik. Sohbet ettik. Misafirperverliği için teşekkür ederim’ dedi