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Sönmez'den Türktaş'a ziyaret
Konaklı eski Belediye Başkanı Abdullah Sönmez, CHP Alanya eski İlçe Başkanı Şevki Türktaş’ı ziyaret etti.
GÜNDEM 03.11.2021, 10:51 Meliha Yılmaz
Doğu, batı ve merkezde ziyaretlerin sürdüren Abdullah Sönmez zaman zaman esnaf ve dostlarınıda ziyaret ediyor. Dün eski ilçe Başkanı Türktaş’ı ofisinde ziyaret eden Sönmez, ‘Değerli dostumla bir araya geldik. Sohbet ettik. Misafirperverliği için teşekkür ederim’ dedi
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