Sönmez ‘’Davutoğlu’na Yapılan Saygısızlıktır’’

Konu ile ilgili açıklama yapan Abdullah Sönmez kültürümüzde misafir gönülden kapıda karşılanır dedi. Davutoğlu’na saygısızlık yapıldığını belirten Sönmez, ‘’Bizlerin kültüründe haberli habersiz tüm misafirler kapıda içten ve gönülden hoşgeldin’lerle karşılanır. Giderkende sevgi ve saygı ile uğurlanır. Yaylamıza misafir olacak kişi bu toprakların yörük çocuğu 62.63. ve 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’dur. Burada Sayın Davutoğlu’na saygısızlık yapılmıştır. Kaldı ki Alanya-Konya yolu projesinde Sayın Davutoğlu’nun emekleri ve çabaları göz ardı edilemez’’ dedi