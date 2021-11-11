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Sönmez cuma akşamı TV 82’de
Geçtiğimiz dönem İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez bu Cuma akşamı TV 82 ekranlarında Gökhan Gökçe’nin canlı yayın konuğu olacak.
GÜNDEM 11.11.2021, 09:41 Meliha Yılmaz
Saha çalışmalarını hızlandıran Sönmez, TV 82 ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programının canlı yayın konuğu olacak. Gökhan Gökçe’nin hazırlayıp sunduğu Gündem Özel programı 12 Kasım Cuma günü saat 20:00 yayınlanacak. Sönmez, canlı yayında çalışmaları ve gündeme dair açıklamalarda bulunacak
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|20. Norwich City
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|Takımlar
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|2. Real Madrid
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|27
|3. Sevilla
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