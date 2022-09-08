Şok İddia! Alanyalı İş Adamı; ‘Rektör Kalan Rüşvet İstedi’

Alanyalı iş insanı H.B, kardeşinin ALKÜ tarafından ilan edilen öğretim görevlisi alım ilanına başvuru yaptığını, tüm süreçleri geçerek sınavı kazandığını, üniversite tarafından yapılan resmi ilanda kardeşinin atanmaya hak kazandığını belirtti. H.B, tüm süreçlerin tamamlanmasına rağmen Rektör Ekrem Kalan’ın kendisinden 50 bin TL istediğini, kabul etmedikleri için de kardeşinin atamasının gerçekleştirilmediğini öne sürdü.

H.B. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’na da başvuru yaptı. Konu hem savcılık hem de YÖK tarafından incelemeye alındı. Ayrıca iş insanı H.B'nin, bu şok iddialarıyla ilgili ALKÜ'de görevli üst düzey bir yetkiliyi tanık olarak gösterdiği, bu yetkilinin de tanık olarak ifade vereceği belirtiliyor. Öte yandan iş insanı H.B, Rektör Kalan'ın kendisine "Beni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atadı. Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan beni destekliyor. Bu yüzden YÖK Başkanı Prof. Dr. Ero​l Özvar beni görevden alamaz. Git istediğin yere şikayet et. Gücün yetmez" dediğini de iddia etti.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Konuyla ilgili iş insanı H.B’nin kaleme aldığı şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde müteahhit olarak faaliyet gösteriyorum. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Ekrem Kalan ile 2019’dan beri tanışmaktayım. Ekrem Kalan 18 Eylül 2019 tarihinde ALKÜ’ye rektör olarak atanmıştır. O tarihte üniversitede fakülte sekreteri olarak görev yapan kayınbiraderim A.H. aracılığı ile Ekrem Kalan ile tanıştım. Ekrem Kalan şehir dışından geldiği ve Alanya’da tanıdığı olmadığı için kalacak yer talebinde bulundu. Yaşadığım ve kendime ait olan apartmanda eşyalı bir daireyi kendisine tahsis ettim. Yaklaşık 2 ay ücretsiz bir şekilde kendisini misafir ettim. Devletimizin atamış olduğu, devlete hizmet eden bir kişiyi misafir etmek her daim bizim için onur ve gurur verici bir davranıştır. Daha sonra Ekrem Kalan üniversite tarafından kiralanan lojmana taşındı. Kendisi ile tanışıklığımız bu şekilde başlamış olup başka zamanlarda da yüz yüze ve telefon ile birçok iletişimimiz olmuştur. ALKÜ tarafından 29 Aralık 2021 tarih ve 31 bin 704 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanında yer alan, Rektörlük bünyesinde bulunan Kalite Yönetim Koordinatörlüğü’nde görevlendirmek üzere öğretim görevlisi (uygulamalı birim) alım ilanına, ilan şartları uyduğu için kız kardeşim T.B. başvuru yaptı. Kardeşim, 17 Ocak 2022 tarihinde üniversite tarafından açıklanan ön değerlendirme sonuçlarına göre yazılı sınava girmeye hak kazandı. 25 Ocak 2022 tarihinde üniversitenin açıkladığı nihai değerlendirme sonuçlarına göre ilgili kadroya asıl olarak kardeşim T.B.’nin kazandığı ilan edildi. İlan edildikten sonra aradan 2 ay gibi bir süre geçti ve 29 Aralık 2021 tarihinde ilan edilen tüm kadrolara başvuran ve asıl olarak atamaya hak kazanan adayların göreve başladığını öğrendik. Bunun üzerine Rektör Kalan’ı ziyaret ederek durumu sorduğumda, güvenlik soruşturmasının devam ettiğini, gelince atamanın olacağını söyledi. Bu görüşmeden bir hafta sonra Rektör Kalan telefonla beni arayarak beni ziyaret etmek istediğini söyledi. Aradıktan yarım saat sonra işyerine geldi. Belli bir süre sohbet ettikten sonra bir konuda benden destek istediğini söyledi. Ben de konuyu sorduğumda, devletin lojman kira bedeli ödemelerini iptal ettiğini, bunun kendisinin en doğal hakkı olduğunu, mağduriyet yaşadığını ifade etti. Bu konunun kendisini ekonomik olarak sıkıntıya soktuğunu, kira desteği olarak 50 bin TL lojman bedeli olarak sponsorluk yapmamı istedi. Ben de kendisine bunun yanlış olduğunu, böyle bir şeyi asla kabul edemeyeceğimi, başkasından da böyle bir şey talep etmesinin doğru olmadığını ve onu zor duruma sokacağını ifade ettim. Bu konuda ısrarcı olsa da kabul etmedim. Kendisinin para istemediğini, direkt ev sahibine de yatırabileceğimi ısrarlı bir şekilde söylese de kabul etmedim. Bu konuşmadan sonra tavırlı bir şekilde iş yerimden ayrıldı. Aradan beli bir süre geçtikten sonra birkaç kez kendisini telefonla aradım, açmadı ve dönüş yapmadı. Daha sonra kendisine mesaj yazarak kardeşimin atama durumunu sordum. Rektör Ekrem Kalan cevap olarak güvenlik soruşturmasının devam ettiğini, onu beklediklerini ifade etti. (Ekrem Kalan ile yapılmış Whatsapp yazışmaları ekte sunulmuştur.) Ben de güvenlik soruşturma sonucunun valilikten üniversiteye gönderildiği bilgisini verdim. Bunun üzerine MİT soruşturmasını beklediklerini yazdı. Araştırdığımda böyle bir usulün olmadığı, atamalarda güvenlik soruşturmasının Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü öğrendim. Sonra aradan geçen 6 aylık sürede kardeşimin ataması yapılmadı. Kardeşim 26 Haziran 2022 tarih ve 73559 sayılı bir dilekçe ile ALKÜ’ye neden atanmadığını soran bir dilekçe verdi. Üniversite tarafından kardeşime yazılan yazı ile atamanın tekrar üniversite yönetim kuruluna sevk edildiği cevabı verildi. Tüm süreçleri bitmiş, sonucu açıklanmış ve bu konuda hiçbir itiraz olmamasına rağmen kardeşimin atanmaması, konunun hiçbir gerekçe ve sebep olmadan üniversite yönetim kuruluna sevk edilmesi tamamen hukuk dışıdır. Rektör Ekrem Kalan, benden istediği parayı vermediğim için kardeşimi atamamış ve atamayacağını farklı ortamlarda ifade etmiştir. Tüm birim ve kurumların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda ilan edilmiş ve yapılan sıralama, sınavlar sonucunda atamaya hak kazanmış kardeşim, sırf ben Ekrem Kalan’ın istediği parayı vermediğim için mağdur edilmektedir. Kardeşim kazandığını düşünerek hiçbir kurum ve kuruluşa iş başvurusunda bulunmamış, önüne çıkan birçok iş fırsatını kaçırmıştır. Yaşadığı bu süreçten psikolojik olarak çok ağır bir şekilde etkilenmiş olup ailevi sorunlar yaşamamıza yol açmıştır. Yapılan bu yanlışın ve mağduriyetin düzeltilmesini ve giderilmesini talep etmekteyim. Rektör Ekrem Kalan ile yaptığım telefon görüşmelerini ve baz kayıtlarımızın çıkarılmasını talep ediyorum. Rektör Ekrem Kalan hakkında şikayetçiyim, hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını talep ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.”

Konuyla ilgili Yeni Alanya’nın ulaştığı ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan, iddiaların asılsız olduğunu ve konuyla ilgili herhangi açıklama yapmak istemediğini belirtti.