Şoför Esnafı Akkaya Diyor

Yedigün Haber’in yaptığı araştırmada esnafın bu dönem tercihi ise Akkaya’dan yana

3 dönem Şoförler Odası Başkanlığı görevini başarı ile yürüten ve kendi isteği ile aday olmayan Akkaya, bu dönem tekrar aday. Aynı zamanda Alanya-Çevresi Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevini yürüten Akkaya, özellikle pandemi döneminde yaptığı başarılı çalışmalar ile her kesimden taktir toplamıştı. Odanın bu dönemde bazı konularda yetersiz kaldığını savunan şoför esnafı ise tekrar Akkaya’yı Şoförler Odası Başkanı olarak görmek istiyor. Her türlü sounlarında Akkaya’nın 24 saat yanlarında olduğunu belirten şoför esnafı, ‘’Bu dönem Ali Başkanımızı tekrar başkan olarak görmek istiyoruz. Çözüm ve proje odaklı çalışmalarını özledik’dediler.