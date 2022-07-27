Sigaraya Zam Geldi!

Sigara zammı son dakika gelişmeleri tütün kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. 2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle JTİ grubu markalara gelen zammın ardından Philip Morris, BAT ve İmperial sigara gruplarına da peş peşe zam geldi. Son sigara zammının ardından en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarında değişiklik olurken %60'a varan ÜFE güncellemesi de yapılmayacak. İşte, 27 Temmuz 2022 güncel sigara fiyatları...

ÖTV ZAMMI UYGULANMIŞTI!

Özel Tüketim Vergisi zammı ile alkole yüzde 25, sigaraya yüzde 10 oranında zam gelmişti. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL’den 0.79 TL’ye çıktı.

İLK ZAM JTI GRUBUNA GELMİŞTİ

Aybaş, Japan Tobacco International (JTI) grubu sigaralara 2 lira zam yapıldığını 1 Temmuz Cuma günü duyurmuştu.

SİGARA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklamasına göre JTİ grubuna uygulanan sigara zammının ardından Philip Morris BAT ve İmperial grubu sigaralara zam yapıldı.

HANGİ MARKALARA, NE KADAR ZAM GELDİ?

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üç sigara grubuna daha (BAT, Philip Morris, İmperial) 2 TL zam geldiğini duyurdu.

ÜFE GÜNCELLEMESİ OLMAYACAK!

2022 yılında sigara fiyatalrına ve alkollü içeceklere uygulanması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemsi sigara fiyatlarına uygulanmayacak.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'yi gördü.

Gruptaki sigaralara gelen 2'şer liralık zamla birlikte BAT grubunda en düşük fiyatlı sigarası 27.50 lira oldu. Philip Morris'in en düşük sigarasının fiyatı ise 27.50 lira olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi gördü.

İmperial grubuna da gelen 2 TL'lik zam sonrasında en düşük fiyatlı sigarası 25 lira oldu. İmperial'in en yüksek sigara fiyatı 31 TL'yi gördü.