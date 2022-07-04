Sigaraya Yeni Zam

Sosyal medyada sigaraya zam geldi iddialarının ardından güncel fiyat listesi merak ediliyor. İçerisinde bulunduğumuz yılın ilk gününden bu yana 3 kez zamlanan tütün ve tütün ürünlerinin fiyatlarında 8 TL'ye varan bir artış yaşanmıştı. Son dönemde gelen zam haberlerinin ardından sigaraya zam mı geldi sorusuna yanıt aranıyor. Peki 4 Temmuz 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni sigara fiyatları son bilgiler

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubunun daha ürünlerine zam geldiğini duyurdu. Buna göre yarından itibaren geçerli olmak üzere sigara fiyatları 2 TL artacak.

Yapılan zamla birlikte, en ucuz sigara 27,5 TL’ye, en pahalı sigara ise 48 TL’ye çıkmış oldu.

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Gelen iddialara göre JTİ marka sigaralara 2 TL oranında zam geldi. Buna bakıldığında Camel Yellow 100 48 TL olmuş durumda. Sigara fiyatları için son gelen rakamlar şöyle;

Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...