Sigaraya yeni zam geldi!

Zam haberleri peş peşe gelirken bir haber de sigara fiyatlarından geldi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bazı sigara gruplarına ürünlerine 2 TL zam geldiğini duyurmuştu. Hafta başında yapılan zamların ardından yeni gruplara da 2 TL zam geldi. Öte yandan henüz zam gelmeyen ürünlerin satışında ise özellikle İstanbul'da kısıtlamalar yaşanıyor. Birçok işletmede bir paketten fazla sigara satışı yapılmıyor.

2021 SİGARA ZAMI NE KADAR OLDU?

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 6 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Sigaraya maliyet ve kur zammı geldi Royal Tobacco ürünlerine 2 TL zam geçişi oldu diğer firmalar Pm,Jtı ve Bat zamları bekleniyor" dedi. Bugün ise yeni zamlar geldi. Özgür Aybaş Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 12 sigara markasına daha 2 TL zam geldiğini duyurdu. Her ne kadar Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, diğer markalar için açıklamada bulunsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.