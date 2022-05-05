Sigaraya Dev Zam...!

Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından sigara fiyat listeleri tekrar güncellendi. Sigara tiryakileri yeni güne zamla başladı. Bu sabah her ürüne 2 lira zam geldi. Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL, en pahalı sigara ise 40 TL'yi buldu. Sigara fiyatlarına yeni zam iddiası sosyal medyada öne sürüldü. Philip Morris grubu sigara fiyatlarına iddiaya göre 2 TL'lik zam geldi.

İşte, zamlı sigara fiyatları:

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Parliament: 29,50 TL

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL