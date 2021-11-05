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Seymira Kuaför açıldı
Seda ve Saadet Koşmaz kardeşlere ait Seymira Kuaför bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.
GÜNDEM 05.11.2021, 16:09 Meliha Yılmaz
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin tarafından açılışı gerçekleştirilen Seymira Kuaför farklı konsept ve profesyonel hizmetleri ilk günden büyük beğeni topladı. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışın ardından davetliler salonu gezdi. Başkan Şahin yeni iş yerinin Alanya’ya hayırlı olmasını diledi.
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