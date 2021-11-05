Seymira Kuaför açıldı

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin tarafından açılışı gerçekleştirilen Seymira Kuaför farklı konsept ve profesyonel hizmetleri ilk günden büyük beğeni topladı. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışın ardından davetliler salonu gezdi. Başkan Şahin yeni iş yerinin Alanya’ya hayırlı olmasını diledi.