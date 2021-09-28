Sevindiren haber! Alanya maviye döndü

Haziran ayı başında Covid-19 tedbirlerinde normal hayata dönüş ile gevşetilen tedbirlerin ardından tırmanışa geçen vaka sayıları, aşılama oranının artmasıyla birlikte düşüşe geçti. Kentin HES uygulaması, temmuz ayı sonlarında yüksek risk anlamına gelen kırmızıya bürünürken, eylül ayı sonu itibariyle ‘düşük risk’ anlamına gelen maviye döndü.

Alanya Sağlık Müdürü Dr. Nadir Aldemir, Alanya’daki koronavirüs vaka sayılarındaki son durum hakkında bilgi verdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Aldemir, “Alanya’da birinci doz aşı yapılma oranı yüzde 75’e, ikinci doz aşı yapılma oranı ise yüzde 60’a ulaştı. 300 bin nüfuslu Alanya’da üçüncü doz aşısını olanların sayısı 30 bini geçti. Alanya’da aşılama oranının artmasıyla birlikte vaka sayılarında da ciddi düşüş yaşandı. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, aşılama konusunda bilinçli davranan ve büyük duyarlılıkla ilgi gösteren Alanya halkını tebrik ediyorum. Henüz aşı olmamış vatandaşlarımızı da en kısa sürede aşılanmaya davet ediyorum" dedi.