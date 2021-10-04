Sevilgen: Alanya’da avokadolar çalınıyor

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bitmek bilmeyen avokado hırsızlığından tüm yerli üreticilerin şikayetçi olduğunu, yetiştirdikleri ürünlerin 3’te 1’inin çalındığını, artık bu soruna acil çözüm bulunması gerektiğini aktardı.

‘HIRSIZLIK YAPANLAR BELLİ’

Sevilgen, avokado hırsızlığının hala devam ettiğinin belirterek isyanda bulundu. Sevilgen, “Avokado hırsızlığı hala devam ediyor ne desek fark etmiyor her seferinde söylüyoruz hırsızlık var rahatsız oluyoruz diye. Bize bahçenin kenarını çevir kamera koy gerekli belgeyi veriyoruz ama hırsızlar yine geliyor. Avokado hırsızlığının cezası yok diyorum öyle konuşma yaptığın yanlış cezai işlem sana uygulanır diyorlar. Hırsızlık yapanlar belli zaten hafif usullü suç deniyor ceza verilmiyor” sözlerine yer verdi.

3 YIL EMEK VERİYORUM’

Sevilgen, bir ağacın üç yılda yetişip meyve verdiğini harcadığı emeklerin boşa gittiğini belirterek serzenişte bulundu. Sevilgen, “Yetiştirdiğim ürünün üçte birini hırsızlar çalıyor abartı yok. 30 milyonluk ürün çalınıyor. Eğer onlara bir ceza verilmeyecekse bizim üreticilerimizin o hırsızlara karşı darp girişiminde bulunduğunda sizde karışmayın o zaman”dedi.

DURUM HİÇ İYİ DEĞİL

Sevilgen, “Hırsız avukatla geliyor, birisi adam öldürüyor avukat veriliyor, tecavüz ediyor avukat veriliyor, hırsızlık yapılıyor avukat veriliyor. Bütün suçları işleyen adamların hepsine devlet avukat veriyor biz avukat tutacağız diye bir de masraf ediyoruz. Devlet mağdurlara avukat verse ya neden hırsızlara, suçlulara avukat veriyor. 6 yaşındaki çocuğu öldüren adama avukat veriliyor bunun tek sebebi devletin oluşturduğu eksik kanunlar, durum hiç iyi değil”diye belirtti.