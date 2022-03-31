Şekere Yüzde 31 Zam!

Şeker fiyatları ile arz ve stoklara yönelik tartışmalar sürerken Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), şekerin fiyatına yüzde 31 zam yaptı. Türkşeker, KDV dahil kilogramı 5,96 TL'den satılan kristal şeker fiyatını yüzde 31 artırarak 7,80 TL'ye çıkardı.

PERAKENDE TARAFINDA ARTIŞ YÜZDE 22

Türkşeker, raf garanti sistemi kapsamında perakende sektörüne sağladığı 5 kilogramlık toz şeker fiyatını ise 45 TL'den 55 TL'ye çıkardı. Böylece, perakende tarafında bireysel tüketicinin satın aldığı toz şeker fiyatındaki artış yüzde 22 seviyesinde gerçekleşti.

Türkşeker'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi kapsamında vatandaşlarımızın uygun fiyatla paketli kristal toz ve küp şekere ulaşmasını sağlayan Türkşeker, artan maliyetleri dikkate alarak şeker fiyatında güncelleme yapmıştır.

50 KİLOGRAMLIK ŞEKER ÇUVALI 550 TL

Bu kapsamda şekerin kilogram fiyatı, 31.03.2022 tarihi itibari ile KDV dahil 7,80 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca imalatçı firmalarımıza destek olmak için kapasite raporu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak imalatçılarımıza yeniden şeker arzına başlanmıştır. Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 TL olarak güncellenmiştir."

BAKANLIK PİYASAYA MÜDAHALE ETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda özel sektör şeker fiyatlarına ciddi zam yapmış, özel sektör temsilcileri Türkşeker ve özel sektör arasındaki fiyat makasının kapanması yönündeki beklentilerini dile getirmişti. Şekerde yaşanan yüksek fiyat dalgalanmaları nedeniyle piyasada şekere ulaşım konusunda sorunlar oluşmuş, Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada spekülatif hareketlerin yüksek fiyat artışlarına neden olduğu ve yeni üretim sezonunda arz sıkıntısı yaşanmayacağı bildirilmişti. Bakanlık ayrıca 24 Mart tarihli duyurusunda "Bakanlığımız şeker üreticisi firmalara gerekli uyarıları yapmış, neticesinde özel sektördeki bazı firmalar çuval şeker fiyatlarını 800 TL'den 575 TL bandına indirmiştir" ifadelerini kullanarak piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.