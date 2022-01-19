Şekerbank'tan Çavuşoğlu'na Ziyaret
Şekerbank Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Çapançatal, Şekerbank Alanya Şube Müdürü Tayfun Akyön ve Şekerbank Alanya Şube Müdür Yardımcısı Alper Koçak, Alanyaspor Kulübünü ziyaret etti.
GÜNDEM 19.01.2022, 13:53 Meliha Yılmaz
Ziyarete Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2. Başkan Kamil Köseoğlu ve Başkan Yardımcısı Ahmet Paşaoğlu katıldı. Kulüp Başkanı Çavuşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şekerbank Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Çapançatal'a üzerinde ismi yazan formayı hediye etti. Çapançatal ise Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.
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