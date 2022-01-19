Şekerbank'tan Çavuşoğlu'na Ziyaret

Ziyarete Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2. Başkan Kamil Köseoğlu ve Başkan Yardımcısı Ahmet Paşaoğlu katıldı. Kulüp Başkanı Çavuşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şekerbank Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Çapançatal'a üzerinde ismi yazan formayı hediye etti. Çapançatal ise Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.