Şeker Fiyatlarına Dev Zam

Türk Şeker, Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekere yüzde 67, diğerlerine ise yüzde 37 zam yaptı. Kristal şekerin fabrika satış fiyatı 27 Haziran itibariyle 50 kilogram şeker Tarım Kredi vb. marketlere 390 TL’den 650 TL’ye, diğerleri için 550 TL’den 750 TL’ye çıktı.