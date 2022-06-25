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Şeker Fiyatlarına Dev Zam
Türk Şeker Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şeker dâhil tüm fiyatlara büyük zam yaptı.
GÜNDEM 25.06.2022, 10:08 25.06.2022, 10:14 YEDİ GÜN HABER
Türk Şeker, Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekere yüzde 67, diğerlerine ise yüzde 37 zam yaptı. Kristal şekerin fabrika satış fiyatı 27 Haziran itibariyle 50 kilogram şeker Tarım Kredi vb. marketlere 390 TL’den 650 TL’ye, diğerleri için 550 TL’den 750 TL’ye çıktı.
Hasan 2 saat önce
Abi hangi 650 750 den bahiis ediyorsun seker çuvalın ı 1100 tly bulamiyoruz
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