Şehidimizin Vasiyeti Yerine Getirildi

Şehidin vasiyetini bildirdiği Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Ömer Erman, "Görüşmemizden 20 gün sonra yaralandığını duyduk. Hüzünlüyüz, vatanımız sağ olsun. Asker olmak hayaliydi" dedi.