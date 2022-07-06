Şehidimizin Vasiyeti Yerine Getirildi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün vasiyetini gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehidin yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezi'nin adını Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştirdi.
GÜNDEM 06.07.2022, 00:12 Zeynep Oktay
Şehidin vasiyetini bildirdiği Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Ömer Erman, "Görüşmemizden 20 gün sonra yaralandığını duyduk. Hüzünlüyüz, vatanımız sağ olsun. Asker olmak hayaliydi" dedi.
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