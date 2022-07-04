Annesiz ve babasız yetiştirme yurdunda büyüyen Şehidimiz Enes Özgül, operasyona giderken hocasına, ‘Hocam kritik bir operasyona gidiyoruz. Şehit olursam ismimi bir yetiştirme yurduna verin. Orada büyüyen çocuklar şehit olma hayali ile büyüsün’ dedi. Şehidimizin vasiyeti sosyal medyada gündem oldu. Mekanın cennet olsun şehidimiz.