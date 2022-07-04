Şehidimizin Vasiyeti…!
Pençe Kilit Operasyonunda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül’ün vasiyeti yürekleri burktu.
GÜNDEM 04.07.2022, 23:26 Meliha Yılmaz
Annesiz ve babasız yetiştirme yurdunda büyüyen Şehidimiz Enes Özgül, operasyona giderken hocasına, ‘Hocam kritik bir operasyona gidiyoruz. Şehit olursam ismimi bir yetiştirme yurduna verin. Orada büyüyen çocuklar şehit olma hayali ile büyüsün’ dedi. Şehidimizin vasiyeti sosyal medyada gündem oldu. Mekanın cennet olsun şehidimiz.
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